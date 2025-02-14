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Карен Хачанов опубликовал фото с женой в честь Дня святого Валентина

Карен Хачанов опубликовал фото с женой в честь Дня святого Валентина
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21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях трогательное фото с супругой Вероникой. Пара празднует День святого Валентина.

Фото: страница хачанова в социальных сетях

«С Днём святого Валентина, моя любовь», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

Старшего сына Хачанова и его жены Вероники зовут Давид, он родился в 2019 году. Младший Микаэль родился в июле 2023 года.

Ранее Карен Хачанов неудачно выступил на хардовом турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). В матче второго круга он потерпел поражение в двух сетах от серба Хамада Меджедовича (96-й номер рейтинга ATP) со счётом 2:6, 3:6.

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