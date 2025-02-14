Екатерина Александрова не смогла выйти в финал «тысячника» в Дохе

26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В 1/2 финала она проиграла 41-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой. Матч завершился со счётом 3:6, 3:6.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 30 минут. В её рамках Александрова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 10 заработанных. На счету Анисимовой четыре эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В финале турнира в Дохе Анисимова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. Представительница Польши Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.