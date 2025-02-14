Аманда Анисимова прокомментировала выход в финал турнира в Дохе

41-я ракетка мира американка Аманда Анисимова прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В 1/2 финала она одолела 26-ю ракетку мира россиянку Екатерину Александрову со счётом 6:3, 6:3.

«Здорово обыграть и оставить позади столько сильных соперниц. Я очень рада оказаться в финале. Здесь потрясающие зрители», — сказала Анисимова в интервью на корте.

В финале турнира в Дохе Анисимова сразится с Еленой Остапенко из Латвии. Представительница Польши Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований. Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля.