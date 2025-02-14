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Аманда Анисимова прокомментировала выход в финал турнира в Дохе

Аманда Анисимова прокомментировала выход в финал турнира в Дохе
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41-я ракетка мира американка Аманда Анисимова прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В 1/2 финала она одолела 26-ю ракетку мира россиянку Екатерину Александрову со счётом 6:3, 6:3.

Доха (ж). 1/2 финала
14 февраля 2025, пятница. 18:40 МСК
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Аманда Анисимова
41
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Здорово обыграть и оставить позади столько сильных соперниц. Я очень рада оказаться в финале. Здесь потрясающие зрители», — сказала Анисимова в интервью на корте.

В финале турнира в Дохе Анисимова сразится с Еленой Остапенко из Латвии. Представительница Польши Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований. Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля.

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