Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф: россиянин выиграл первый сет 1/4 финала в Марселе

Сегодня, 14 февраля, проходит четвертьфинальный матч на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция), где встречаются восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 46-й номер рейтинга из Германии Ян-Леннард Штруфф. После первого сета счёт 6:3 в пользу россиянина. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Медведева и Штруффа.

Напомним, соревнования в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 767 тыс. Действующим победителем турнира является француз Уго Умбер, который в прошлогоднем финале обыграл Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:4, 6:3.