У Даниила Медведева пошла кровь из носа во время матча 1/4 финала в Марселе
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Во время матча 1/4 финала на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция) у восьмой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева пошла кровь из носа, из-за чего матч был прерван. Россиянин останавливал кровь при помощи салфеток. Медведев выиграл первый сет у 46-й ракетки мира немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Медведева и Штруффа.
Марсель. 1/4 финала
14 февраля 2025, пятница. 20:05 МСК
8
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
46
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Фото: Скриншот из трансляции
Напомним, соревнования в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 767 тыс. Действующим победителем турнира является француз Уго Умбер, который в прошлогоднем финале обыграл Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:4, 6:3.
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