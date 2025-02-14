Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева впервые в карьере станет 14-й ракеткой мира

Мирра Андреева впервые в карьере станет 14-й ракеткой мира
Комментарии

Российская теннисистка Мирра Андреева поднимется на 14-е место мирового рейтинга по итогам турнира категории WTA-1000, который проходит в Дохе (Катар). Спортсменка обновит карьерный рекорд.

Отметим, Андреева неудачно выступила на «тысячнике» в Дохе, уступив 46-й ракетке мира из Словакии Ребекке Шрамковой во втором круге. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 5:7. Однако россиянка получит 65 рейтинговых очков, которые позволят ей обогнать Барбору Крейчикову.

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля. Вторая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.

Материалы по теме
МиДи упустили три матчбола в полуфинале Дохи. Зато подошли к лидерам в гонке на Итоговый
МиДи упустили три матчбола в полуфинале Дохи. Зато подошли к лидерам в гонке на Итоговый
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android