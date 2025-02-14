Мирра Андреева впервые в карьере станет 14-й ракеткой мира

Российская теннисистка Мирра Андреева поднимется на 14-е место мирового рейтинга по итогам турнира категории WTA-1000, который проходит в Дохе (Катар). Спортсменка обновит карьерный рекорд.

Отметим, Андреева неудачно выступила на «тысячнике» в Дохе, уступив 46-й ракетке мира из Словакии Ребекке Шрамковой во втором круге. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 5:7. Однако россиянка получит 65 рейтинговых очков, которые позволят ей обогнать Барбору Крейчикову.

Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля. Вторая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.