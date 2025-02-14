Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Марселе

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В четвертьфинале он обыграл 46-ю ракетку мира немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:2.
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Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Медведев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Штруффа четыре эйса, три двойные ошибки и пять заработанных брейк-пойнтов.
Далее Даниил Медведев встретится с победителем матча Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер
(Германия).
Напомним, соревнования в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 767 тыс. Действующим победителем турнира является француз Уго Умбер, который в прошлогоднем финале обыграл Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:4, 6:3.
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