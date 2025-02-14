Даниил Медведев одержал первую победу в сезоне-2025 над теннисистом из топ-100 и топ-50

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал первую победу в сезоне-2025 над игроком топ-100 и топ-50. Сегодня, 14 февраля, в 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция) он обыграл 46-ю ракетку мира немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:2.

За выход в финал Медведев поспорит с победителем матча Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Соревнования в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 767 тыс. Действующим победителем турнира является француз Уго Умбер, который в прошлогоднем финале оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии.