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Даниил Медведев одержал первую победу в сезоне-2025 над теннисистом из топ-100 и топ-50

Даниил Медведев одержал первую победу в сезоне-2025 над теннисистом из топ-100 и топ-50
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал первую победу в сезоне-2025 над игроком топ-100 и топ-50. Сегодня, 14 февраля, в 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция) он обыграл 46-ю ракетку мира немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:2.

Марсель. 1/4 финала
14 февраля 2025, пятница. 20:05 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Ян-Леннард Штруфф
46
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

За выход в финал Медведев поспорит с победителем матча Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Соревнования в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 767 тыс. Действующим победителем турнира является француз Уго Умбер, который в прошлогоднем финале оказался сильнее Григора Димитрова из Болгарии.

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