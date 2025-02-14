Даниил Медведев впервые с сентября 2024 года вышел в полуфинал турнира ATP

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые с сентября 2024 года вышел в финал турнира ATP. Сегодня, 14 февраля, россиянин в 1/4 финала турнира ATP-250 в Марселе (Франция) обыграл 46-ю ракетку мира немца Ян-Леннард Штруффа со счётом 6:3, 6:2.

До этого Медведев выходил в 1/2 финала на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Тогда в 1/4 финала он обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:2, 6:4, а затем в полуфинале уступил испанцу Карлосу Алькарасу (5:7, 3:6).

За выход в финал Медведев поспорит с победителем матча Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия).