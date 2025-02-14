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Даниил Медведев впервые с сентября 2024 года вышел в полуфинал турнира ATP

Даниил Медведев впервые с сентября 2024 года вышел в полуфинал турнира ATP
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые с сентября 2024 года вышел в финал турнира ATP. Сегодня, 14 февраля, россиянин в 1/4 финала турнира ATP-250 в Марселе (Франция) обыграл 46-ю ракетку мира немца Ян-Леннард Штруффа со счётом 6:3, 6:2.

Марсель. 1/4 финала
14 февраля 2025, пятница. 20:05 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Ян-Леннард Штруфф
46
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

До этого Медведев выходил в 1/2 финала на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Тогда в 1/4 финала он обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:2, 6:4, а затем в полуфинале уступил испанцу Карлосу Алькарасу (5:7, 3:6).

За выход в финал Медведев поспорит с победителем матча Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия).

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