«Постепенно набирает форму». Ольховский оценил уровень игры Медведева на турнире в Марселе

Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, советский и российский теннисист Андрей Ольховский оценил игру соотечественника Даниила Медведева на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). Сегодня, 14 февраля, в четвертьфинале турнира в Марселе Медведев обыграл 46-ю ракетку мира немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:2.

«Видно, что игра у него есть, и постепенно он набирает форму. Уровень у него высокий, и ничего страшного, что пока проиграл два матча. Ему нужны эти матчи, нужны победы, чтобы обрести уверенность в своих силах», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Далее россиянин встретится с победителем матча Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия).