«Постепенно набирает форму». Ольховский оценил уровень игры Медведева на турнире в Марселе
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, советский и российский теннисист Андрей Ольховский оценил игру соотечественника Даниила Медведева на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). Сегодня, 14 февраля, в четвертьфинале турнира в Марселе Медведев обыграл 46-ю ракетку мира немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:2.
Марсель. 1/4 финала
14 февраля 2025, пятница. 20:05 МСК
8
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
46
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
«Видно, что игра у него есть, и постепенно он набирает форму. Уровень у него высокий, и ничего страшного, что пока проиграл два матча. Ему нужны эти матчи, нужны победы, чтобы обрести уверенность в своих силах», — приводит слова Ольховского ТАСС.
Далее россиянин встретится с победителем матча Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия).
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