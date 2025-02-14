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Даниил Медведев вернётся на шестую строчку рейтинга ATP по итогам турнира в Марселе

Даниил Медведев вернётся на шестую строчку рейтинга ATP по итогам турнира в Марселе
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вернётся на шестую строчку рейтинга ATP по итогам соревнований в Марселе (Франция) вне зависимости от дальнейших результатов на турнире. Сегодня, 14 февраля, Медведев вышел в полуфинал. В 1/4 финала он оказался сильнее 46-й ракетки мира из Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:2.

Марсель. 1/4 финала
14 февраля 2025, пятница. 20:05 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Ян-Леннард Штруфф
46
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Позади останется не только австралиец Алекс де Минор, которого Даниил обошёл чуть раньше, но и серб Новак Джокович, который опустится на седьмое место.

За выход в финал россиянин поспорит с победителем матча Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия).

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