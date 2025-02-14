Даниил Медведев вернётся на шестую строчку рейтинга ATP по итогам турнира в Марселе

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вернётся на шестую строчку рейтинга ATP по итогам соревнований в Марселе (Франция) вне зависимости от дальнейших результатов на турнире. Сегодня, 14 февраля, Медведев вышел в полуфинал. В 1/4 финала он оказался сильнее 46-й ракетки мира из Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:2.

Позади останется не только австралиец Алекс де Минор, которого Даниил обошёл чуть раньше, но и серб Новак Джокович, который опустится на седьмое место.

За выход в финал россиянин поспорит с победителем матча Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия).