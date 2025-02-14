Даниил Медведев впервые с октября 2024 года выиграл два матча подряд

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые с октября 2024 года выиграл два матча подряд. Тогда россиянин дошёл до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае, где уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6, 4:6.

На турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция) Медведев вышел в полуфинал. Сначала во втором круге он обыграл 192-ю ракетку мира француза Пьер-Юга Эрбера со счётом 6:2, 6:4, а затем в 1/4 финала оказался сильнее немца Ян-Леннарда Штруффа, занимающего 46-ю строчку рейтинга (6:3, 6:2).

За выход в финал Медведев поспорит с победителем матча Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия).