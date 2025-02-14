Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев впервые с октября 2024 года выиграл два матча подряд

Даниил Медведев впервые с октября 2024 года выиграл два матча подряд
Комментарии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые с октября 2024 года выиграл два матча подряд. Тогда россиянин дошёл до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае, где уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 1:6, 4:6.

Марсель. 1/4 финала
14 февраля 2025, пятница. 20:05 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Ян-Леннард Штруфф
46
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

На турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция) Медведев вышел в полуфинал. Сначала во втором круге он обыграл 192-ю ракетку мира француза Пьер-Юга Эрбера со счётом 6:2, 6:4, а затем в 1/4 финала оказался сильнее немца Ян-Леннарда Штруффа, занимающего 46-ю строчку рейтинга (6:3, 6:2).

За выход в финал Медведев поспорит с победителем матча Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Календарь турнира в Марселе
Сетка турнира в Марселе
Материалы по теме
Медведев впервые за полгода вышел в полуфинал — в Марселе. И обогнал Джоковича в рейтинге
Медведев впервые за полгода вышел в полуфинал — в Марселе. И обогнал Джоковича в рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android