Фото: Калинская и Касаткина празднуют День святого Валентина в Дубае

Австралийская теннисистка Арина Родионова показала, как проводит День святого Валентина в компании с россиянками Дарьей Касаткиной и Анной Калинской. Спортсменка опубликовала фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница родионовой в социальных сетях

«Празднуем День святого Валентина с этими ребятами и (как обычно) украденными цветами», — иронично подписала публикацию Родионова.

Отметим, теннисистки готовятся выступить на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Соревнования пройдут с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является итальянка Жасмин Паолини, которая в финале одолела российскую теннисистку Анну Калинскую.