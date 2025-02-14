«Всегда лучше побеждать легко». Медведев прокомментировал выход в 1/2 финала в Марселе

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о выходе в полуфинал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В четвертьфинале Медведев обыграл 46-ю ракетку мира немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:2.

«Не очень удачно начал матч, у него было много брейк-пойнтов. Пару раз хорошо подавал, он допустил несколько ошибок, но это часть тенниса. Потом мне удалось взять игру под контроль, играл немного лучше него. Однако если начало встречи не складывается в мою пользу, неизвестно, что будет дальше. Поэтому я рад, что в итоге победил.

Я провёл два хороших матча, ни разу не отдал подачу. Очень хорошо принимал против двух соперников с сильной подачей. Всегда лучше побеждать легко, потому что это придаёт больше уверенности в ударах и игре. Две хорошие встречи, очень жду следующей», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

За выход в финал Медведев поспорит с победителем матча Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия).