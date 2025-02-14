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«Всегда лучше побеждать легко». Медведев прокомментировал выход в 1/2 финала в Марселе

«Всегда лучше побеждать легко». Медведев прокомментировал выход в 1/2 финала в Марселе
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о выходе в полуфинал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В четвертьфинале Медведев обыграл 46-ю ракетку мира немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:2.

Марсель. 1/4 финала
14 февраля 2025, пятница. 20:05 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Ян-Леннард Штруфф
46
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

«Не очень удачно начал матч, у него было много брейк-пойнтов. Пару раз хорошо подавал, он допустил несколько ошибок, но это часть тенниса. Потом мне удалось взять игру под контроль, играл немного лучше него. Однако если начало встречи не складывается в мою пользу, неизвестно, что будет дальше. Поэтому я рад, что в итоге победил.

Я провёл два хороших матча, ни разу не отдал подачу. Очень хорошо принимал против двух соперников с сильной подачей. Всегда лучше побеждать легко, потому что это придаёт больше уверенности в ударах и игре. Две хорошие встречи, очень жду следующей», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

За выход в финал Медведев поспорит с победителем матча Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия).

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