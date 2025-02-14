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Турнир WTA-1000 в Дохе: результаты игрового дня 14 февраля

Турнир WTA-1000 в Дохе: результаты игрового дня 14 февраля
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В пятницу, 14 февраля, в Дохе (Катар) прошли полуфинальные матчи хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований в Катаре.

Теннис. WTA-1000, Доха (Катар). Полуфиналы, 14 февраля:

Елена Остапенко (Латвия) — Ига Швёнтек (Польша) — 6:3, 6:1;

Екатерина Александрова (Россия) — Аманда Анисимова (США) — 3:6, 3:6.

Турнир в Дохе проходит с 9 по 15 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек. В финале она обыграла Елену Рыбакину. На этом турнире они встретились в четвертьфинале, в котором польская спортсменка одержала победу со счётом 6:2, 7:5.

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