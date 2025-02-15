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Определился соперник Даниила Медведева в полуфинале турнира ATP-250 в Марселе

Определился соперник Даниила Медведева в полуфинале турнира ATP-250 в Марселе
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96-я ракетка мира сербский теннисист Хамад Меджедович в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция) обыграл 80-ю ракетку мира немца Даниэля Альтмайера со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 6:4.

Марсель. 1/4 финала
14 февраля 2025, пятница. 21:50 МСК
Хамад Меджедович
96
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 7 6
5 		7 9 4
         
Даниэль Альтмайер
80
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. В её рамках Меджедович восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Альтмайера 10 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

За выход в финал Меджедович поспорит с восьмой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым, который в 1/4 финала обыграл 46-й номер мирового рейтинга немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:2.

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