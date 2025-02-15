Турнир ATP-250 в Марселе: результаты игрового дня 14 февраля

В пятницу, 14 февраля, завершились четвертьфинальные матчи хардового турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня в мужском одиночном разряде.

Теннис. ATP-250, Марсель (Франция). 1/4 финала. Результаты 14 февраля:

Зизу Бергс (Бельгия) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 7:5 (отказ);

Лоренцо Сонего (Италия) — Уго Умбер (Франция) — 4:6, 4:6;

Даниил Медведев (Россия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 6:2;

(Россия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 6:2; Хамад Меджедович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 7:5, 6:7 (7:9), 6:4.

Напомним, соревнования в Марселе проходят с 10 по 16 февраля. Действующим чемпионом турнира является француз Уго Умбер, который в прошлогоднем финале обыграл болгарина Григора Димитрова.