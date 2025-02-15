Определились все полуфиналисты турнира ATP-250 в Марселе

В пятницу, 14 февраля, завершились четвертьфинальные матчи хардового турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами в мужском одиночном разряде.

Теннис. ATP-250 Марсель (Франция). 1/2 финала:

Зизу Бергс (Бельгия) — Уго Умбер (Франция);

Даниил Медведев (Россия) — Хамад Меджедович (Сербия).

Напомним, соревнования в Марселе (Франция) с призовым фондом € 767 545 проходят с 10 по 16 февраля. Действующим чемпионом турнира является 17-я ракетка мира француз Уго Умбер, который в прошлогоднем финале обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:3.