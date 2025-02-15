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41-летний Фернандо Вердаско объявил о завершении карьеры после турнира в Дохе

41-летний Фернандо Вердаско объявил о завершении карьеры после турнира в Дохе
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Бывшая седьмая ракетка мира, полуфиналист Открытого чемпионата Австралии испанский теннисист Фернандо Вердаско объявил о завершении карьеры. Турнир категории ATP-500 в Дохе (Катар) станет последним для спортсмена.

«Привет всем! После стольких лет в ATP-туре пришло время для моего последнего турнира. И что может быть лучше для финиша, чем сыграть в парном разряде с моим другом Новаком Джоковичем, настоящей легендой нашего спорта и одним из лучших спортсменов всех времён. Новак, спасибо тебе огромное за то, что с самого начала сказал «да». Собираюсь наслаждаться каждым моментом и в последний раз выложиться по полной. Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всей моей карьеры и в хорошие, и в плохие времена.

Давайте сделаем эту неделю незабываемой. Спасибо!» — написал Вердаско на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Новак Джокович будет тренироваться под руководством Вердаско во время турнира в Дохе (Катар). Соревнования пройдут с 17 по 22 февраля.

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