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Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от встречи с Остапенко в финале турнира в Дохе

Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от встречи с Остапенко в финале турнира в Дохе
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41-я ракетка мира американка Аманда Анисимова поделилась ожиданиями от финала турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В матче за титул Анисимова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. Встреча состоится сегодня, 15 февраля.

Доха (ж). Финал
15 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Аманда Анисимова
41
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Остапенко
37
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

«Три года назад мы уже играли здесь. Это был очень тяжёлый матч. Думаю, ей очень нравятся корты здесь. Она играла невероятно, так что эта встреча тоже будет сложной. Но я с нетерпением жду её. Финалы всегда увлекательные. Я действительно жду этого момента», — сказала Анисимова после полуфинала.

В 1/2 финала турнира в Дохе Анисимова одолела 26-ю ракетку мира россиянку Екатерину Александрову со счётом 6:3, 6:3, а Остапенко разгромила вторую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек — 6:3, 6:1.

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