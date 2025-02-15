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Стали известны все участники полуфиналов турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе

Стали известны все участники полуфиналов турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе
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На грунтовом мужском теннисном турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) определились все спортсмены, пробившиеся в 1/2 финала в одиночном разряде.

Полный список полуфиналистов соревнования составили 28-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло (пятый посев на турнире), 41-й в мировом рейтинге испанец Педро Мартинес-Портеро, 99-й в рейтинге ATP Жоао Фонсека из Бразилии и 112-я ракетка мира серб Ласло Джере. В 1/2 финала Серундоло сыграет с Мартинесом-Портеро, Джере станет соперником Фонсеки.

Все пары 1/2 финала турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе:

  • Франсиско Серундоло (Аргентина, 5) — Педро Мартинес-Портеро (Испания);
  • Ласло Джере (Сербия) — Жоао Фонсека (Бразилия).
Календарь турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе
Сетка турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе

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