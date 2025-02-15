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Александр Зверев — Франсиско Серундоло, результат 15 февраля 2025, счет 1:2 (6:3, 3:6, 2:6), 1/4 финала ATP-250 в Буэнос-Айресе

Александр Зверев проиграл Франсиско Серундоло в 1/4 финала турнира в Буэнос-Айресе
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В ночь с 14 на 15 февраля мск на проходящем в столице Аргентины Буэнос-Айресе мужском грунтовом турнире категории ATP-250 завершился матч 1/4 финала между второй ракеткой мира Александром Зверевым из Германии (первый посев на турнире) и 28-м в мировом рейтинге аргентинцем Франсиско Серундоло (пятый посев). Встреча закончилась поражением Зверева в трёх сетах — 6:3, 3:6, 2:6.

Буэнос-Айрес. 1/4 финала
15 февраля 2025, суббота. 02:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
3 		6 6
         
Франсиско Серундоло
28
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

В полуфинале ATP-250 в Буэнос-Айресе Франсиско Серундоло сыграет с 41-й ракеткой мира испанцем Педро Мартинесом-Портеро.

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