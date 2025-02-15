Александр Зверев проиграл Франсиско Серундоло в 1/4 финала турнира в Буэнос-Айресе
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В ночь с 14 на 15 февраля мск на проходящем в столице Аргентины Буэнос-Айресе мужском грунтовом турнире категории ATP-250 завершился матч 1/4 финала между второй ракеткой мира Александром Зверевым из Германии (первый посев на турнире) и 28-м в мировом рейтинге аргентинцем Франсиско Серундоло (пятый посев). Встреча закончилась поражением Зверева в трёх сетах — 6:3, 3:6, 2:6.
Буэнос-Айрес. 1/4 финала
15 февраля 2025, суббота. 02:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
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|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
28
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
В полуфинале ATP-250 в Буэнос-Айресе Франсиско Серундоло сыграет с 41-й ракеткой мира испанцем Педро Мартинесом-Портеро.
Видео: Зверев делает причёску Рублёву перед тренировкой
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