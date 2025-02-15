Александр Зверев проиграл Франсиско Серундоло в 1/4 финала турнира в Буэнос-Айресе

В ночь с 14 на 15 февраля мск на проходящем в столице Аргентины Буэнос-Айресе мужском грунтовом турнире категории ATP-250 завершился матч 1/4 финала между второй ракеткой мира Александром Зверевым из Германии (первый посев на турнире) и 28-м в мировом рейтинге аргентинцем Франсиско Серундоло (пятый посев). Встреча закончилась поражением Зверева в трёх сетах — 6:3, 3:6, 2:6.

В полуфинале ATP-250 в Буэнос-Айресе Франсиско Серундоло сыграет с 41-й ракеткой мира испанцем Педро Мартинесом-Портеро.

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