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Жоао Фонсека стал самым молодым южноамериканцем в полуфиналах ATP за последние 18 лет

Жоао Фонсека стал самым молодым южноамериканцем в полуфиналах ATP за последние 18 лет
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99-я ракетка мира бразилец Жоао Фонсека в возрасте 18 лет и 177 дней пробился в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в столице Аргентины Буэнос-Айресе. В четвертьфинале Фонсека переиграл в трёх партиях 47-го в рейтинге ATP аргентинца Мариано Навоне — 3:6, 6:4, 7:5.

Буэнос-Айрес. 1/4 финала
14 февраля 2025, пятница. 21:40 МСК
Жоао Фонсека
99
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		4 5
         
Мариано Навоне
47
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне

Благодаря этому Жоао Фонсека стал самым молодым представителем Южной Америки, вышедшим в 1/2 финала турнира ATP (без учёта молодёжных Итоговых турниров ATP) с 2007 года, когда Хуан-Мартин дель Потро пробился в полуфинал в Аделаиде в возрасте 18 лет и 104 дней, сообщает OptaAce.

За выход в финал турнира в Буэнос-Айресе Фонсека поспорит со 112-й ракеткой мира сербом Ласло Джере.

Календарь турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе
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