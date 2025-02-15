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Тейлор Фриц — Алехандро Давидович-Фокина, 15 февраля 2025, счет 0:2 (6:7 (4:7), 6:7 (5:7)), 1/4 финала ATP-250 в Делрэй-Бич

Тейлор Фриц уступил Давидович-Фокине и не смог выйти в полуфинал турнира в Делрэй-Бич
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В ночь с 14 на 15 февраля мск на проходящем в Делрэй-Бич (США, штат Флорида) мужском хардовом турнире категории ATP-250 завершился матч 1/4 финала между четвёртой ракеткой мира Тейлором Фрицем из США (первый посев на турнире) и 60-м в мировом рейтинге испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (восьмой посев). Встреча закончилась поражением Фрица в двух сетах — 6:7 (4:7), 6:7 (5:7).

Делрэй-Бич. 1/4 финала
15 февраля 2025, суббота. 04:10 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 5
7 7 		7 7
         
Алехандро Давидович-Фокина
60
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Фриц 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Давидович-Фокина выполнил два эйса при отсутствии двойных ошибок и выиграл за матч три брейк-пойнта из трёх заработанных.

В полуфинале ATP-250 в Делрэй-Бич Алехандро Давидович-Фокина сыграет с 38-й ракеткой мира итальянцем Маттео Арнальди (четвёртый посев на турнире).

Календарь турнира ATP-250 в Делрэй-Бич
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