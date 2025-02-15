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Определились все участники полуфиналов турнира ATP-250 в Делрэй-Бич

Определились все участники полуфиналов турнира ATP-250 в Делрэй-Бич
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На мужском хардовом турнире категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США, штат Флорида) стали известны все спортсмены, которые вышли в 1/2 финала в одиночном разряде.

Полный список полуфиналистов соревнования составили 37-я ракетка мира американец Алекс Михельсен (третий посев на турнире), 38-й в рейтинге ATP итальянец Маттео Арнальди (четвёртый посев), 56-й в мировой классификации Миомир Кецманович из Сербии (седьмой посев) и 60-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина (восьмой посев). В 1/2 финала Михельсен сыграет с Кецмановичем, Давидович-Фокина станет соперником Арнальди.

Все пары 1/2 финала турнира ATP-250 в Делрэй-Бич:

  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 8) - Маттео Арнальди (Италия, 4);
  • Алекс Михельсен (США, 3) - Миомир Кецманович (Сербия, 7).
Календарь турнира ATP-250 в Делрэй-Бич
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