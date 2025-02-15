Даниил Медведев — в полуфинале турнира ATP, конфликт Малкома с фанатами. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Марселе, экс-вингер «Зенита» Малком вступил в конфликт с фанатами своего нынешнего клуба «Аль-Хиляля», в Турции появилась информация о согласии хавбека «Бешикташа» Жедсона Фернандеша на переход в «Спартак». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».