Даниил Медведев — в полуфинале турнира ATP, конфликт Малкома с фанатами. Главное к утру
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Марселе, экс-вингер «Зенита» Малком вступил в конфликт с фанатами своего нынешнего клуба «Аль-Хиляля», в Турции появилась информация о согласии хавбека «Бешикташа» Жедсона Фернандеша на переход в «Спартак». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Марселе.
- У Малкома случился конфликт с фанатами «Аль-Хиляля», от него потребовали уйти из клуба.
- Жедсон Фернандеш согласился перейти в «Спартак», предложивший за него € 25 млн — источник.
- «Челси» разгромно проиграл «Брайтону» в матче 25-го тура чемпионата Англии.
- ЦСКА не заинтересован в трансфере Вильягры из «Ривер Плейт» — журналист Грова.
- «ПСЖ», несмотря на наличие Сафонова, хочет приобрести топового вратаря вместо Доннаруммы.
- Стало известно, при каком условии Неймар может вернуться в «Барселону».
- Винисиус хочет зарабатывать более € 25 млн по новому контракту с «Реалом» — El Larguero.
- Голевой пас Суареса помог «Интер Майами» с Месси в составе уйти от поражения с «Орландо».
- «Локомотив» с крупным счётом победил «Северсталь» в гостях, забросив пять шайб.
- Александр Зверев проиграл Франсиско Серундоло в 1/4 финала турнира в Буэнос-Айресе.
- 41-летний Фернандо Вердаско объявил о завершении карьеры после турнира в Дохе.
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