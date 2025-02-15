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Анастасия Захарова не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA-1000 в Дубае

Анастасия Захарова не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA-1000 в Дубае
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135-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в основную сетку хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В финальном матче квалификации она в трёх сетах уступила 63-й ракетке мира японке Моюке Учижиме — 6:7 (3:7), 6:4, 4:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. Россиянка четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. Её соперница выполнила 10 эйсов при шести двойных ошибках и выиграл за матч 3 брейк-пойнта из 12.

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой турнира является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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