Даниил Медведев — Хамад Меджедович: история противостояния перед полуфиналом в Марселе

Сегодня, 15 февраля, на хардовом турнире категории ATP-250 в Марселе состоится полуфинальный матч, в котором встретятся восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Сербии Хамад Меджедович, занимающий 96-ю строчку в рейтинге ATP.

Единственная встреча между Медведевым и Меджедовичем на турнирах ATP состоялась в прошлом году. Во втором круге грунтового «Мастерса» в Риме победу одержал россиянин — 7:6, 2:6, 7:5.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хамад Меджедович, который начнётся не ранее 20:30 мск. Напомним, россиянин является победителем турнира в Марселе в 2021 году.