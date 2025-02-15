Даниил Медведев — Хамад Меджедович: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Марселе
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Сегодня, 15 февраля, на хардовом турнире категории ATP-250 в Марселе состоится полуфинальный матч, в котором встретятся восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Сербии Хамад Меджедович, занимающий 96-ю строчку в рейтинге ATP.
Марсель. 1/2 финала
15 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
8
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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96
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хамад Меджедович, который начнётся не ранее 20:30 мск.
Единственная встреча между Медведевым и Меджедовичем на турнирах ATP состоялась в прошлом году. Во втором круге грунтового «Мастерса» в Риме победу одержал россиянин — 7:6, 2:6, 7:5.
Напомним, Медведев является победителем турнира в Марселе в 2021 году.
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