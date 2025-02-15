«Это потрясающе!» Франсиско Серундоло — о победе над Зверевым в 1/4 финала Буэнос-Айреса

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло (28-й в мировом рейтинге) прокомментировал победу над второй ракеткой мира Александром Зверевым из Германии (3:6, 6:3, 6:2) в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе.

«Я очень счастлив. Это лучшая победа в моей карьере с точки зрения рейтинга. Он второй номер в мире, играет в невероятный теннис. Так что рад возможности победить его здесь, в Буэнос-Айресе, в кругу моей родной публики, моей семьи, моих людей, моих друзей. Это потрясающе! Наверное, это одно из лучших ощущений, которые я когда-либо испытывал», — сказал Серундоло в интервью на корте.

В полуфинале ATP-250 в Буэнос-Айресе Франсиско Серундоло сыграет с 41-й ракеткой мира испанцем Педро Мартинесом-Портеро.