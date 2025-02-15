Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это потрясающе!» Франсиско Серундоло — о победе над Зверевым в 1/4 финала Буэнос-Айреса

«Это потрясающе!» Франсиско Серундоло — о победе над Зверевым в 1/4 финала Буэнос-Айреса
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло (28-й в мировом рейтинге) прокомментировал победу над второй ракеткой мира Александром Зверевым из Германии (3:6, 6:3, 6:2) в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе.

Буэнос-Айрес. 1/4 финала
15 февраля 2025, суббота. 02:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
3 		6 6
         
Франсиско Серундоло
28
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

«Я очень счастлив. Это лучшая победа в моей карьере с точки зрения рейтинга. Он второй номер в мире, играет в невероятный теннис. Так что рад возможности победить его здесь, в Буэнос-Айресе, в кругу моей родной публики, моей семьи, моих людей, моих друзей. Это потрясающе! Наверное, это одно из лучших ощущений, которые я когда-либо испытывал», — сказал Серундоло в интервью на корте.

В полуфинале ATP-250 в Буэнос-Айресе Франсиско Серундоло сыграет с 41-й ракеткой мира испанцем Педро Мартинесом-Портеро.

Материалы по теме
Александр Зверев проиграл Франсиско Серундоло в 1/4 финала турнира в Буэнос-Айресе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android