Остапенко установила рекорд по продолжительности паузы между выходами в финалы WTA-1000
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Победительница одного турнира «Большого шлема», 37-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко не играла в финалах турниров категории WTA-1000 6 лет и 321 день. Это наибольшая разница между двумя финалами среди всех игроков WTA.
14 февраля спортсменка в матче 1/2 финала турнира WTA-1000 в Дохе обыграла вторую ракетку мира, польскую теннисистку Игу Швёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Елены.
Доха (ж). 1/2 финала
14 февраля 2025, пятница. 17:15 МСК
37
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
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2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Прошлый финал, в котором играла латвийка, был в 2018 году в Майами. Тогда американская теннисистка Слоан Стивенс обыграла Елену Остапенко. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1.
Турнир в Дохе с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 9 по 15 февраля. Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований.
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