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Вероника Кудерметова вышла в основную сетку турнира в Дубае, победив 994-ю ракетку мира

Вероника Кудерметова вышла в основную сетку турнира в Дубае, победив 994-ю ракетку мира
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52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в основную сетку хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В финальном матче предварительного раунда она в двух сетах обыграла 994-ю ракетку мира Селин Симунью из Ирландии — 6:2, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Россиянка шесть раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. Её соперница выполнила три эйса при пяти двойных ошибках. Она не заработала ни одного брейк-пойнта.

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой турнира является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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