Александр Зверев раскритиковал поведение публики во время турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о поведении аргентинских зрителей во время матчей на грунтовом турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе.

«Единственная проблема в том, что публика не знает, как вести себя во время матча, и это немного грустно, поскольку организация блестящая, турнир отличный, а люди, которые здесь работают, невероятные, но публика очень сильно усложняет задачу, если вы не аргентинец», — сказал Зверев на пресс-конференции.

В ночь с 14 на 15 февраля мск Зверев проиграл 28-й ракетке мира аргентинцу Франсиско Серундоло в 1/4 финала турнира в Буэнос-Айресе со счётом 6:3, 3:6, 2:6.