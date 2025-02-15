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Александр Зверев раскритиковал поведение публики во время турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе

Александр Зверев раскритиковал поведение публики во время турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о поведении аргентинских зрителей во время матчей на грунтовом турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе.

«Единственная проблема в том, что публика не знает, как вести себя во время матча, и это немного грустно, поскольку организация блестящая, турнир отличный, а люди, которые здесь работают, невероятные, но публика очень сильно усложняет задачу, если вы не аргентинец», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Буэнос-Айрес. 1/4 финала
15 февраля 2025, суббота. 02:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
3 		6 6
         
Франсиско Серундоло
28
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

В ночь с 14 на 15 февраля мск Зверев проиграл 28-й ракетке мира аргентинцу Франсиско Серундоло в 1/4 финала турнира в Буэнос-Айресе со счётом 6:3, 3:6, 2:6.

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