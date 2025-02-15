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В ВАДА прокомментировали мировое соглашение с Янником Синнером

В ВАДА прокомментировали мировое соглашение с Янником Синнером
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) прокомментировало заключение мирового соглашения с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. Сегодня, 15 февраля, ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.

«ВАДА признаёт, что Янник Синнер не имел намерения жульничать и что его контакт с клостеболом не принёс ему никаких преимуществ с точки зрения спортивных результатов, так как это произошло без его ведома из-за небрежности членов его команды.

Тем не менее, согласно Кодексу и прецедентам CAS, спортсмен несёт ответственность за небрежность своей команды. Учитывая уникальность обстоятельств данного случая, была признана оправданной трёхмесячная дисквалификация», — говорится в заявлении ВАДА.

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