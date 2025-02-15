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ITIA отреагировало на трёхмесячную дисквалификацию Янника Синнера

ITIA отреагировало на трёхмесячную дисквалификацию Янника Синнера
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Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отреагировало на дисквалификацию первой ракетки мира Янника Синнера за допинг.

«Первоначальный процесс проходил в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговой программой в теннисе. После тщательного расследования, проведённого ITIA (включая консультации с аккредитованными ВАДА лабораториями), мы пришли к выводу, что игрок установил источник запрещённого вещества и что нарушение было непреднамеренным. Сегодняшний результат подтверждает это.

ITIA передало дело в независимую комиссию, которая вынесла решение «без признаков вины или халатности» и, следовательно, без приостановки действия лицензии на основании фактов и применения правил», — говорится в сообщении.

В августе прошлого года международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало Синнера невиновным и не допустившим халатность, после того как в марте 2024 года он дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Но вскоре ВАДА подало апелляцию и потребовало дисквалифицировать итальянца на срок от одного года до двух лет.

Янник Синнер был дисквалифицирован по решению ВАДА на три месяца. Первая ракетка мира пропустит турниры в Индиан-Уэллсе, в Майами, в Монте-Карло и в Мадриде.

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