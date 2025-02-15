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Янчук: жалко, что Синнер будет не у дел из-за дисквалификации, но закон — превыше всего

Янчук: жалко, что Синнер будет не у дел из-за дисквалификации, но закон — превыше всего
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал трёхмесячную дисквалификацию первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера из-за нарушения антидопинговых правил.

«Не знаю позицию людей, которые выносили вердикт по сроку отстранения Синнера, но факт сам по себе печальный. Янник — классный игрок, номер один, жалко, что он будет не у дел. Теннис проигрывает от дисквалификации ведущего теннисиста. Жалко, что это произошло, но закон — превыше всего. А что касается меры наказания — не нам судить. Перед законом все равны», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сегодня, 15 февраля, стало известно, что Янник Синнер и ВАДА заключили мировое соглашение на немедленный трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга.

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