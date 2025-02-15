Янник Синнер сделал первое заявление о дисквалификации на три месяца за допинг

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал мировое соглашение со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. Сегодня, 15 февраля, ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.

«Это дело висело надо мной уже почти год, и процесс всё ещё длился бы долго, а решение, возможно, было бы вынесено только в конце года.

Я всегда признавал, что несу ответственность за свою команду, и понимал, что строгие правила ВАДА являются важной защитой спорта, который я люблю. На этом основании я принял предложение ВАДА разрешить это разбирательство на основании санкции сроком на три месяца», — говорится в официальном пресс-релизе команды Синнера.