«Печальный день для тенниса». Ник Кирьос отреагировал на дисквалификацию Синнера

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос кратко прокомментировал трёхмесячную дисквалификацию первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера из-за нарушения антидопинговых правил.

«Вывернулся. Итак, ВАДА выступило и заявило, что это будет дисквалификация на один-два года. Очевидно, команда Синнера сделала всё возможное, чтобы просто получить дисквалификацию на три месяца, не потеряв титулы и призовые деньги. Виновен или нет? Печальный день для тенниса. Справедливости в теннисе не существует», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 15 февраля, стало известно, что Янник Синнер и ВАДА заключили мировое соглашение на немедленный трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга.