Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наталья Вихлянцева считает нонсенсом дисквалификацию Янника Синнера на три месяца

Наталья Вихлянцева считает нонсенсом дисквалификацию Янника Синнера на три месяца
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась мнением о трёхмесячной дисквалификации первой ракетки мира Янника Синнера.

«ВАДА решило наказать Синнера дисквалификацией на три месяца за положительную пробу, учитывая, что это всё было непреднамеренно. Плюс он отдал какие-то призовые с Индиан-Уэллс, заплатив штраф. Вероятно, все думали, что всё будет решено 17-18 апреля, а тут вдруг 15 февраля поступает такая новость. Думаю, есть структуры, которые учитывают много фактов. Но мы не знаем верную картину происходящего — мы знаем только о массажисте.

Это нонсенс, что первая ракетка мира дисквалифицирована на три месяца из-за положительного теста. Я не помню ни в каком виде спорта, чтобы первая ракетка или первый футболист попадались на какой-то недоработке команды», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Янник Синнер дисквалифицирован на три месяца
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android