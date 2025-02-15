Наталья Вихлянцева считает нонсенсом дисквалификацию Янника Синнера на три месяца

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась мнением о трёхмесячной дисквалификации первой ракетки мира Янника Синнера.

«ВАДА решило наказать Синнера дисквалификацией на три месяца за положительную пробу, учитывая, что это всё было непреднамеренно. Плюс он отдал какие-то призовые с Индиан-Уэллс, заплатив штраф. Вероятно, все думали, что всё будет решено 17-18 апреля, а тут вдруг 15 февраля поступает такая новость. Думаю, есть структуры, которые учитывают много фактов. Но мы не знаем верную картину происходящего — мы знаем только о массажисте.

Это нонсенс, что первая ракетка мира дисквалифицирована на три месяца из-за положительного теста. Я не помню ни в каком виде спорта, чтобы первая ракетка или первый футболист попадались на какой-то недоработке команды», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.