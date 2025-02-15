Адвокат Синнера объяснил, как стало возможным мировое соглашение Янника с ВАДА

Джейми Сингер, адвокат трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера, прокомментировал мировое соглашение между игроком и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. Сегодня, 15 февраля, ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.

«Я рад, что Янник наконец-то может оставить этот мучительный опыт позади. ВАДА подтвердило факты, установленные Независимым трибуналом. Очевидно, что у Янника не было ни намерений [принимать допинг], ни осведомлённости об этом, и он не получил никакого конкурентного преимущества. К сожалению, к такой ситуации привели ошибки, допущенные членами его команды», — говорится в официальном пресс-релизе команды Синнера.