Ник Кирьос объявил о проведении прямых трансляций по поводу дисквалификации Синнера

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил о проведении прямых трансляций по поводу трёхмесячной дисквалификации первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера после соглашения с ВАДА.

«Я знаю многих игроков, которые сейчас чувствуют несправедливость, поэтому планирую провести прямые трансляции на следующей неделе, чтобы мы могли обсудить это. Следите за новостями, чтобы узнать точное время», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 15 февраля, стало известно, что Янник Синнер и ВАДА заключили мировое соглашение на немедленный трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга.