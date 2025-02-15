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Ник Кирьос объявил о проведении прямых трансляций по поводу дисквалификации Синнера

Ник Кирьос объявил о проведении прямых трансляций по поводу дисквалификации Синнера
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил о проведении прямых трансляций по поводу трёхмесячной дисквалификации первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера после соглашения с ВАДА.

«Я знаю многих игроков, которые сейчас чувствуют несправедливость, поэтому планирую провести прямые трансляции на следующей неделе, чтобы мы могли обсудить это. Следите за новостями, чтобы узнать точное время», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 15 февраля, стало известно, что Янник Синнер и ВАДА заключили мировое соглашение на немедленный трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга.

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