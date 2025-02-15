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Стало известно, в каком случае Синнер может потерять лидерство в рейтинге ATP из-за бана

Стало известно, в каком случае Синнер может потерять лидерство в рейтинге ATP из-за бана
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер может лишиться лидерства в рейтинге ATP из-за трёхмесячного запрета на участие в соревнованиях. Это станет возможным в случае успешного выступления второй ракетки мира Александра Зверева или третьего номера рейтинга ATP испанца Карлоса Алькараса на турнирах до возвращения итальянца.

У Янника Синнера будет 9730 очков в рейтинге ATP, когда закончится его дисквалификация. Александру Звереву нужно набрать 2545 очков, чтобы превзойти его. Карлосу Алькарасу необходимо пополнить багаж на 3720 очков.

Во время дисквалификации Синнера состоятся «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде, а также турниры категории ATP-500 в Дохе, Дубае и Акапулько.

Сегодня, 15 февраля, стало известно, что Янник Синнер и ВАДА заключили мировое соглашение на немедленный трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга.

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