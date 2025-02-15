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«ВАДА — самая грязная организация!» Кафельников отреагировал на бан Янника Синнера

«ВАДА — самая грязная организация!» Кафельников отреагировал на бан Янника Синнера
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о соглашении между трёхкратным чемпионом ТБШ, первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. Сегодня, 15 февраля, ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.

«Я просто не понимаю!!! Если ты на 100% уверен в своей невиновности (как он был уверен раньше со своими адвокатами), почему ты принимаешь трёхмесячную дисквалификацию? Для меня это бессмысленно.

ВАДА — самая грязная организация! Вы можете заключить с ними любую сделку, какую захотите, даже если они виновны», — написал Кафельников в социальных сетях.

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