Стала известна сетка турнира WTA-1000 в Дубае. Мирра Андреева сыграет с Аванесян

Стала известна сетка хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 16 по 22 февраля. В основную сетку соревнований попали девять российских теннисисток, две из которых сыграют между собой в первом круге — Анастасия Павлюченкова встретится с Дарьей Касаткиной.

Теннис. WTA-1000. Дубай. Матчи первого круга с участием россиянок:

Екатерина Александрова — победитель квалификации (Q);

Анна Калинская — Элина Свитолина (Украина);

Диана Шнайдер — Магдалена Френх (Польша);

Людмила Самсонова — Анастасия Павлюченкова;

Дарья Касаткина — Сорана Кырстя (Румыния);

Мирра Андреева — Элина Аванесян (Армения);

Анастасия Потапова — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Вероника Кудерметова пробилась в основную сетку через квалификацию и узнает свою соперницу в первом круге позднее.

Полностью сетка турнира в Дубае выглядит следующим образом:

Фото: Скриншот

Восемь сеяных теннисисток начнут турнир со второго круга. В том числе первая и вторая ракетки мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и Ига Швёнтек из Польши.

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 пройдёт с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой турнира является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.