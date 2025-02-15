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Роман Сафиуллин попал в основную сетку турнира в Дохе после дисквалификации Синнера

Роман Сафиуллин попал в основную сетку турнира в Дохе после дисквалификации Синнера
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70-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин попал в основную сетку хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар) вместо дисквалифицированного итальянца Янника Синнера.

В первом круге соревнований в столице Катара Сафиуллин встретится с шестой ракеткой мира Алексом де Минором из Австралии.

Сафиуллин не выходил на корт с Australian Open — 2025, где уступил в первом круге хозяину корта Танаси Коккинакису.

Сегодня, 15 февраля, стало известно, что Янник Синнер и ВАДА заключили мировое соглашение на немедленный трёхмесячный запрет на участие итальянца в турнирах в связи с употреблением допинга.

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