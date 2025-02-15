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Петрова: дисквалификация Синнера — смешно, Шарапову просто уничтожили за мельдоний

Петрова: дисквалификация Синнера — смешно, Шарапову просто уничтожили за мельдоний
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Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 в парном разряде российская теннисистка Надежда Петрова высказалась о соглашении между трёхкратным чемпионом ТБШ, первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«На мой взгляд, дисквалификация Синнера — это смешно. Его дисквалифицировали за серьёзный препарат всего на три месяца, а Марию Шарапову просто уничтожили за какой-то мельдоний. Непонятно, где здесь здравый смысл. Тогда отбирайте у него все достижения, призовые и титулы с того момента, когда его поймали на этом препарате. Это было бы более-менее справедливо. То же самое было с Армстронгом, когда после окончания карьеры у него забрали все награды. В случае с Синнером стоит лишить этого человека наград, полученных с весны 2024 года. Сами теннисисты должны восстановить эту справедливость, чтобы не было никаких поблажек определённым игрокам», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. Сегодня, 15 февраля, ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.

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