Стала известна сетка турнира в Дохе, где сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов
Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар), который пройдёт с 17 по 22 февраля. В основной сетке соревнований выступят четыре российских теннисиста, два из которых сыграют в первом круге между собой: Даниил Медведев (четвёртый посев) встретится с Кареном Хачановым. Также в соревнованиях примут участие Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин.
Теннис. ATP-500. Доха. Матчи первого круга с участием россиян:
- Даниил Медведев — Карен Хачанов;
- Андрей Рублёв — Александр Бублик (Казахстан);
- Роман Сафиуллин — Алекс де Минор (Австралия).
Другие наиболее заметные матчи первого круга:
- Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия);
- Карлос Алькарас (Испания) — Марин Чилич (Хорватия);
- Стефанос Циципас (Греция) — Хамад Меджедович (Сербия);
- Григор Димитров (Болгария) — Иржи Легечка (Чехия).
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