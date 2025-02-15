Стала известна сетка турнира в Дохе, где сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар), который пройдёт с 17 по 22 февраля. В основной сетке соревнований выступят четыре российских теннисиста, два из которых сыграют в первом круге между собой: Даниил Медведев (четвёртый посев) встретится с Кареном Хачановым. Также в соревнованиях примут участие Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин.

Теннис. ATP-500. Доха. Матчи первого круга с участием россиян:

Даниил Медведев — Карен Хачанов;

Андрей Рублёв — Александр Бублик (Казахстан);

Роман Сафиуллин — Алекс де Минор (Австралия).

Другие наиболее заметные матчи первого круга:

Новак Джокович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия);

Карлос Алькарас (Испания) — Марин Чилич (Хорватия);

Стефанос Циципас (Греция) — Хамад Меджедович (Сербия);

Григор Димитров (Болгария) — Иржи Легечка (Чехия).