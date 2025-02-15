Кафельников: если бы был действующим игроком, то не стал бы выходить на матчи с Синнером

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что будь он действующим игроком ATP-тура, то мог бы бойкотировать матчи с трёхкратным чемпионом мэйджоров, первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером в знак недовольства.

Кафельников выразил недоумение касательно соглашения Синнера со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), согласно которому итальянца дисквалифицировали на три месяца за проваленный допинг-тест.

«После недавних событий я бы поступил следующим образом (при условии, что я всё ещё действующий игрок). Каждый раз, когда мне попадался бы Синнер на турнирах, я бы не выходил на корт, неважно — в первом круге или в финале. Но, боюсь, никто не поступит так же», — написал Кафельников в социальных сетях.