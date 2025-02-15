Павел Котов вышел в финал квалификации турнира ATP-500 в Дохе

103-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в финал квалификации хардового турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). В первом круге предварительного этапа он обыграл представителя Словакии Йозефа Ковалика, занимающего 125-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:4 в пользу россиянина.

Теннисисты провели на корте 2 часа 50 минут. Котов шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету его соперника четыре эйса, шесть двойных ошибок и 4 выигранных брейк-пойнта из 18.

Турнир в Дохе пройдёт с 17 по 22 февраля. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Карен Хачанов.

В матче за выход в основную сетку турнира в Дохе Котов встретится с австралийцем Кристофером О’Коннелом.