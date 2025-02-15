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Чесноков: в ситуации с дисквалификацией Синнера ВАДА — полный анекдот

Чесноков: в ситуации с дисквалификацией Синнера ВАДА — полный анекдот
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Советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался по поводу трёхмесячной дисквалификации первой ракетки мира Янника Синнера.

«Синнера дисквалифицировали до 4 мая. Он может спокойно играть на турнире в Риме. Я вообще не понимаю дисквалификации — у Синнера наказание уже было. На неделю его наказали, на деньги, которые он заработал, сейчас его наказали.

Допустим, что пройдёт время, ещё два-три месяца или два-три года, и его ещё раз накажут. Для меня эта ситуация — чистый бардак! В этой ситуации ВАДА — это полный анекдот! Я не знаю, что в ВАДА происходит. Я вообще ничего не понимаю. Для меня это загадка и полный бардак! Пусть ВАДА разберётся в своём говне», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Янник Синнер был дисквалифицирован по решению ВАДА на три месяца. Первая ракетка мира пропустит турниры в Индиан-Уэллсе, в Майами, в Монте-Карло и в Мадриде.

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